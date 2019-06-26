Россия должна понести наказание за свои агрессивные действия против Украины, а не возвращаться в европейское сообщество.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Мы должны проявить позицию. Мы должны защитить свободу. Мы должны защитить нашу территориальную целостность. И мы должны на весь мир сказать: тот, кто нарушает международное право, кто совершает агрессию, - а это Россия, - должен нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров", - заявил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что решение о возвращении России к Парламентской Ассамблеи Совета Европы является "позорным": "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам причастен".

Лидер "Народного фронта" считает, что ккраинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть этот вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов с тем, чтобы осудить этот позорный шаг.

Жесткая реакция крайне необходима, подчеркнул Арсений Яценюк: "Если мы промолчим, завтра так же потихоньку снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А послезавтра еще отдельные наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за" невыполнение Минских соглашений".

Кроме того, отметил он, Министерство иностранных дел должно сделать демарши в тех странах, "которые поддержали это позорное решение".

Напомним, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.

После этого делегации семи стран - членов ПАСЕ заявили о демарше и объявили о совместных действиях в ответ на возвращение РФ.