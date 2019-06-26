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УПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛО

Пантелеимон стал 41-м митрополитом Московского патриархата.

УПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛО
Фото: facebook.com/church.information.center

Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Березовский) 25 июня удостоил сана митрополита архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона (Поворознюка).

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

Пантелеимон стал 41-м митрополитом Московского патриархата.

Епархия этого иерарха расположена на оккупированной Россией территории Луганской области.

Также сана архиепископа УПЦ МП в этот день были удостоены епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (Зализницкий), епископ Шумский, викарий Тернопольской епархии Иов (Смакоуз), епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии Аркадий (Таранов), епископ Южненский, викарий Одесской епархии Диодор (Васильчук).

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