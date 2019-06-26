​ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук провела заседание, на котором состоялась жеребьевка по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.
Итак, политические партии будут размещены в избирательном бюллетене в такой очередности:
2. "Сила и честь";
3. ВО "Батькивщина";
4. Партия "Патриот";
5. "Сила Людей";
6. "Оппозиционная платформа - За жизнь";
8. Партия "Всеукраинское объединение "Факел";
9. "Самопомощь";
10. "Европейская Солидарность";
11. "Украинская стратегия Гройсмана";
13. "Социальная справедливость";
14. "Слуга народа";
15. "Сила права";
16. "Радикальная партия Олега Ляшко";
17. "Партия Шарите";
18. "Голос";
19. "Независимость";
20. "Аграрная партия Украины";
21. Всеукраинское объединение "Свобода".
Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировала избирательные списки 21 партии и 3171 кандидата в депутаты. В списки 21 партии включены 2674 кандидата. Среди кандидатов в мажоритарных округах 1436 выдвинуты партиями, а 1735 баллотируются в порядке самовыдвижения. Таким образом, всего на выборы баллотируются 5845 кандидатов. Среди них 77,5% мужчин и 22,5% женщин. Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 82 года, а средний возраст кандидатов - 42 года.
У 91,4% кандидатов высшее образование, у 2% - среднее специальное, у 3% - общее среднее, а у 3,4% - профессионально-техническое.
С программами партий и избирательными списками можно ознакомиться здесь.
Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. По данным социологических опросов, проходной барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".