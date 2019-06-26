​ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене

В первой тройке - "Оппозиционный блок", "Сила и честь" и ВО "Батькивщина".

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук провела заседание, на котором состоялась жеребьевка по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

Итак, политические партии будут размещены в избирательном бюллетене в такой очередности:

1. "Оппозиционный блок";

2. "Сила и честь";

3. ВО "Батькивщина";

4. Партия "Патриот";

5. "Сила Людей";

6. "Оппозиционная платформа - За жизнь";

7. "Партия зеленых Украины".

8. Партия "Всеукраинское объединение "Факел";

9. "Самопомощь";

10. "Европейская Солидарность";

11. "Украинская стратегия Гройсмана";

12. "Гражданская позиция";

13. "Социальная справедливость";

14. "Слуга народа";

15. "Сила права";

16. "Радикальная партия Олега Ляшко";

17. "Партия Шарите";

18. "Голос";

19. "Независимость";

20. "Аграрная партия Украины";

21. Всеукраинское объединение "Свобода".

Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировала избирательные списки 21 партии и 3171 кандидата в депутаты. В списки 21 партии включены 2674 кандидата. Среди кандидатов в мажоритарных округах 1436 выдвинуты партиями, а 1735 баллотируются в порядке самовыдвижения. Таким образом, всего на выборы баллотируются 5845 кандидатов. Среди них 77,5% мужчин и 22,5% женщин. Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 82 года, а средний возраст кандидатов - 42 года.

У 91,4% кандидатов высшее образование, у 2% - среднее специальное, у 3% - общее среднее, а у 3,4% - профессионально-техническое.

С программами партий и избирательными списками можно ознакомиться здесь.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. По данным социологических опросов, проходной барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".