Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского

На заседании Кабинета министров произошел громкий спор по поводу процедуры согласования кандидатур Владимира Зеленского на должности глав ОГА.

Он начался после предложения вице-премьера Вячеслава Кириленко рассмотреть этот вопрос в открытом режиме.

"Это политические фигуры, они будут принимать политические решения в переходной период. В связи с этим все вопросы, которые могут возникнуть к возможным главам ОГА и их позиция, должны быть известны всей стране", - сказал Кириленко.

Его позицию поддержал вице-премьер Павел Розенко: "Общество на последних демократических президентских выборах, мне кажется, дало сигнал, что в будущем все кадровые решения должны проходить публично, прозрачно, красиво, чтобы никто никого не смог заподозрить в кулуарных схемах, договорняках, шахматках", - сказал он.

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь предложил провести собеседование с кандидатами от Зеленского без присутствия СМИ. "Когда мы определимся, что кого-то поддерживаем или нет, мы сообщим публично", - сказал он.

Затем в спор вмешался министр внутренних дел Арсен Аваков. "Не нужно превращать заседание Кабмина в политический клуб. Есть процедура, которую предложил премьер-министр. Собеседование - это не публичное аутодафе [приговор инквизиции], это ответы на вопросы. После этого каждый из нас сможет сказать: нет, я не согласен, или да, я согласен", - сказал он.

Розенко съязвил, что министр внутренних дел и сам политическая фигура.

"Павел, ты прекрасно знаешь, что решение отменить конкурсы было принято по предложению Петра Порошенко. Президент Зеленский внес такую кандидатуру, это его ответственность, а мы должны дать оценку этому, и мы это сделаем", - ответил ему Аваков.

Кириленко после этого сказал, что процедура согласования - это совсем не собеседование, на что Гройсман ответил обвинением в двойном походе: "Раньше мы назначали глав ОГА и это решение не обсуждали, а теперь нужно обсуждать. Почему? Потому что президент поменялся? Так что, теперь нужно блокировать его право назначать глав администраций? Не нужно. Внесет - мы поговорим с этими людьми".

Однако Кириленко напомнил, что при премьер-министре Арсение Яценюке кадровые вопросы рассматривались публично. "Всех кандидатов на министров, заместителей, на глав администраций мы рассматривали здесь публично. Иногда дольше, иногда очень коротко, иногда даже переносили", - сказал он.

В результате Гройсман поставил предложение Кириленко на голосование, но руки подняли только четыре человека.

Кириленко не успокоился и сказал, что участвовать в обсуждении кандидатур глав ОГА не будет.

Гройсман заметил, что вице-премьер пытается "политически бороться с президентом", и назвал это недопустимым, а Аваков на повышенных тонах сказал Кириленко: "Нужно уважать выбор украинского народа. Дайте работать президенту Зеленскому".

В конце концов премьер попросил всех успокоиться, и заседание перешло в закрытый режим.