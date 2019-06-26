На выборы в Раду баллотируется восемь Зеленских

Отмечается, что все эти люди не используют технологию "двойников", это их настоящие фамилии.

В депутаты на внеочередных выборах в Раду баллотируется восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге.

"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами баллотируются на разных округах", - подчеркнула она.

При этом Слипачук заверила, что данные кандидаты действительно имеют такую фамилию, а не используют технологию "двойников", чтобы запутать избирателя.

"Это не клоны. Это реальные люди. Это не те лица, которые меняли свою фамилию. Это легко проверить. Во-первых, мы получали информацию о смене фамилии. Во-вторых, указывается информация о родителях. Если они Зеленские, то и кандидат - Зеленский", - добавила Слипачук.

Напомним, представители партии "Слуга народа" подали ряд заявлений в правоохранительные органы из-за массовой регистрации кандидатов-клонов по мажоритарке.

Часть этих кандидатов в нардепы указали в своих регистрационных заявлениях, что они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что никак не связано с партией Зеленского и имеет признаки мошенничества. Подобных организаций-клонов насчитали уже более 100 штук.