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Зеленский назначил нового врио главы Сумской ОГА

Эту должность заняла Ирина Купрейчик, которая недавно вернулась из декрета.

Зеленский назначил нового врио главы Сумской ОГА
Ирина Купрейчик
Фото: genshtab.censor.net.ua

Президент Владимир Зеленский уволил и.о. председателя Сумской областной государственной администрации Вадима Акперова и назначил вместо него Ирину Купрейчик. Об этом свидетельствуют указы №455 и 456 от 25 июня, опубликованные на сайте президента.

Бывший первый замгубернатора Сумской области Акперов был назначен и.о. председателя обладминистрации 11 июня. Ирина Купрейчик занимала должность заместителя главы Сумской обладминистрации с марта 2015 года.

В 2017 году она родила ребенка и ушла в декрет. С 20 июня этого года она вернулась на работу.

Напомним, Владимир Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов: Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской ОГА. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании правительства в среду.

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