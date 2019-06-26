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Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
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Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос

Проходной барьер преодолевают ОПЗЖ, "Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Фото: Макс Левин

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев, но ее рейтинг начал снижаться. За нее готовы проголосовать 45,3% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель превышал 47%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 20-24 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,2%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (10,4%), партия "Голос" Святослава Вакарчука (8,4%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,2%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,0%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (3,4%), Радикальной партии Олега Ляшко (2,5%), "Свободы" (1,8%), "Гражданской позиции" (1,7%), "Оппозиционного блока" (1,7%), "Украинской стратегии" (1,7%), "Партии Шария" (1,5%).

Остальные партии набирают меньше 1%.

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