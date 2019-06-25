В городе Стрый Львовской области попытались сорвать встречу лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с общественностью. Провокаторы бросили дымовые шашки во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Реванш не пройдет!", - написал Цеголко.

Ранее министра образования Украины Лилию Гриневич, которая сейчас баллотируется в Верховную Раду по списку политической партии "Украинская стратегия", не пустили во львовскую школу №7, где она работала учителем биологии в конце 80-х - начале 90-х годов.