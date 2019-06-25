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Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили на выборы

23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил".

Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили на выборы
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию  зарегистировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах в Раду.

Об этом сообщается на странице лидера партии в фейсбуке.

"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы", - написал Саакашвили.

Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.

Саакашвили обжаловал недопуск его партии на выборы.

Выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. Комиссия также констатировала, что утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.

При этом Печерский районный суд Киева установил факт непрерывного проживания лидера партии в Украине, хотя последний год он провел в эмиграции после того, как Петр Порошенко аннулировал украинское гражданство Саакашвили. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, и 29 мая политик прилетел в Украину. В тот же день он заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили повести на выборы его партию "УДАР", но Саакашвили отказался.

8 июня Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в парламентских выборах. В первую пятерку партии входят: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

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