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Партию Саакашвили не пустили на выборы

Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.

Партию Саакашвили не пустили на выборы
Фото: facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili

Центральная избирательная комиссия в воскресенье, 23 июня, отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая.

В связи с этим комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда РНС, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.

ЦИК решила направить копию своего решения и связанные документы в Национальную полицию для проведения проверки.

Напомним, что ранее ЦИК также не пустила на выборы кандидатов от "Союза левых сил" и Коммунистической партии.

Досрочные выборы в Украине состоятся 21 июля.

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