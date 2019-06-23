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Порошенко: вопрос Крыма уходит с повестки дня

Лидер "ЕС" посетил Крымский квартал.

Порошенко: вопрос Крыма уходит с повестки дня
Фото: eurosolidarity.org

Освобождение Крыма от российской оккупации предусматривает программа только одной политической силы - партии "Европейская Солидарность". Об этом заявил лидер партии Петр Порошенко во время общения с крымскими переселенцами.

"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они нос боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии», - подчеркнул Порошенко.

"Сейчас нельзя молчать, необходимо объединить всех вокруг «Европейской Солидарности», потому что это единственная команда, которая способна защитить страну и отстоять достижения последних пяти лет. Именно поэтому я не могу бросить политику и идти отдыхать, потому что кроме нас этого никто не способен сделать", - убежден Петр Порошенко.

Он поблагодарил местных жителей за гостеприимство, патриотизм и веру в общую победу. Крымский квартал в пригороде Киева создали волонтеры-патриоты из Крыма. Сейчас это дом для десятков активистов, ветеранов. Приглашение посетить Крымский квартал Петр Порошенко получил во время встречи с севастопольским активистами в партийном офисе в День города Севастополь.

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