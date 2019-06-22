В Стамбуле провели акцию в поддержку деоккупации Крыма. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Крым - это Украина!" - звучало сегодня на берегу Босфора. В Стамбуле состоялась акция Объединенные флагом - #LiberateCrimea, приуроченная к 5-й годовщине оккупации Россией Крыма. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и особенно крымскотатарской общине. Вместе - мы сильнее", - написал дипломат в Твиттере.

«Крим - це Україна!» - лунало сьогодні на березі Босфора. У Стамбулі відбулася акція Об’єднані прапором - #LiberateCrimea, приурочена до 5-ї річниці окупації Росією Криму. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, і особливо кримськотатарській громаді. Разом - ми сильніші. pic.twitter.com/5plGi2Qx4o — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) 22 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил "крымские санкции" против России еще на год - до 23 июня 2020 года.

Россия аннексировала автономную республику Крым в марте 2014 года.