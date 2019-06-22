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В Стамбуле развернули крымскотатарский флаг в поддержку деоккупации Крыма

Акцию провели на берегу Босфора.

В Стамбуле провели акцию в поддержку деоккупации Крыма. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Крым - это Украина!" - звучало сегодня на берегу Босфора. В Стамбуле состоялась акция Объединенные флагом - #LiberateCrimea, приуроченная к 5-й годовщине оккупации Россией Крыма. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и особенно крымскотатарской общине. Вместе - мы сильнее", - написал дипломат в Твиттере.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил "крымские санкции" против России еще на год - до 23 июня 2020 года. 

Россия аннексировала автономную республику Крым в марте 2014 года.

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