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Молдова хочет перенять опыт Украины в борьбе с коррупцией

Для создания Антикоррупционного бюро привлекут экспертов из Украины.

Молдова хочет перенять опыт Украины в борьбе с коррупцией
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро и хочет привлечь для этого экспертов из Украины.

Об этом премьер Молдовы Майя Санду заявила в интервью "Громадському".

"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное. - Ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.

Как сообщалось, МВД Молдовы требует снять неприкосновенность с олигарха Плахотнюка, который покинул страну после отставки правительста Павла Филипа. Глава МВД Молдовы Андрей Настасе осудил действия Генеральной прокуратуры и призвал временно отстранить судей Конституционного суда.

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