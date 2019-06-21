Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника пригласили в Нацполицию для разговора о возможном нарушении антикорруционного законодательства. Об этом сообщили источники LB.ua.

Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

"В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, в части ограничения относительно получения подарков", - сказано в сообщении.

Во время визита в Нацполицию Сытник сможет подвердить или опровергнуть эти факты.

Напомним, в начале мая Сытника уже вызывали на допрос в Генпрокуратуру в связи с возможным превышением служебных полномочий. Тогда глава НАБУ отказался давать показания устно и обещал ответить на все вопросы следователей в письменном виде.