Футболист Артем Федецкий баллотируется во Львове от "Слуги народа"

Федецкий попробует выбить из Рады одного из Дубневичей.

Фото: fckarpaty.com

Известный украинский футболист Артем Федецкий баллотируется во Львове от политической партии "Слуга народа".

Он выдвинут по округу №118, говорится на сайте партии.

Его соперником по этому округу будет действующий нардеп Богдан Дубневич.

Федецкому 34 года. Последние два сезна он выступает за львовские "Карпаты". Перед этим играл за немецкий "Дармшиали", "Днепр", "Шахтер", "Харьков", киевский "Арсенал".

Провел более 50 матчей в составе национальной сборной Украины.

Напомним, что в списке "Слуги народа" под 10-м номером идет известный борец Жан Беленюк, под 57-м - лекгоатлетка Ольга Саладуха.