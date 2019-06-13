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Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек

Партия объявила перечень из 201 кандидата.

Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Фото: Макс Левин

Из первой сотни избирательного списка партии "Слуга народа" исключили уже семерых человек.

Об этом свидетельствует обновленный перечень кандидатов, который обнародовала партия в четверг.

Ранее из него исключили №33 Дмитрия Спивака, №41 Юрия Гусева, №73 Ирину Панченко и №81 Вадима Гутцайта.

Кроме того, из списка исчезли №67 Наталья Богданова (начальница отдела гендерной политики в Минсоцполитик), №83 Роман Карбаджак (сын председателя Арцизского райсовета Юрия Карбаджака), №90 Игорь Чернюх (директор ЧП "Плеймейт Украина").

Примечательно, что внутрь списка попали два новых человека - на №40 оказался Вадим Струневич (основатель и владелец ряда компаний, среди которых "НППИ Киевпроект", фонд "Эверест", ООО "Авто-Чок" и другие), а на №78 - Ольга Кавун.

Всего в список "Слуги народа" входит 201 кандидат.

Выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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