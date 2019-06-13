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Партия Саакашвили сегодня представит свой список на выборы в Раду

"Мы идём на выборы и необходимые документы уже поданы в ЦИК".

Партия Саакашвили сегодня представит свой список на выборы в Раду
Фото: EPA/UPG

Партия "Рух новых сил" Михаила Саакашвили сегодня представит список партии на досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом LB.ua сообщили в окружении Саакашвили и подтвердили в Киевской ячейке партии.

"Сегодня в 17:00, на Подоле мы презентуем первую пятерку и список партии. Мы идём на выборы и необходимые документы уже поданы в Центральную избирательную комиссию", - рассказал собеседник.

По информации LB.ua, список возглавит сам Саакашвили.

"Хотя есть юридические вопросы его баллотирования, в силу необходимости проживания на территории Украины последние пять лет. Но мы будем в судах доказывать незаконность лишения гражданства", - анонсировал наш источник.

Также в первую пятёрку списка войдёт Давид Сакварелидзе, Олесь Доний и супруга мэра Глухова и активистка Елена Ескина.

Напомним, Саакашвили последний год провел в эмиграции после того, как Петр Порошенко аннулировал его украинское гражданство. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, и 29 мая политик прилетел в Украину. В тот же день он заявил, что не будет участвовать в выборах Верховной Рады.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили повести на выборы его партию "УДАР", но Саакашвили отказался.

8 июня Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в парламентских выборах.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, ​журналист
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