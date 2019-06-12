В АП опровергли работу жены главы Внешней разведки Бухарева в "Квартале 95"

Информацию о кумовстве Бухарева с участником "Квартала" Кошевым комментировать отказались.

Супруга вновь назначенного главы службы Внешней разведки Владислава Бухарева не работает в "Студии Квартал 95", о чем сообщали СМИ.

Об этом заявила экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко, передает Громадське.

В то же время, она отказалась комментировать информацию СМИ о кумовстве Бухарева с участником "Квартала" Евгением Кошевым.

"Мы выяснили, что в "Квартале 95" она не работала. А по кумовству, я не могу комментировать, я не знаю", - отметила она.

11 июня Зеленский назначил депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

С декабря 2007 по март 2010 Бухарев занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов подтвердил, что его жена гражданка РФ и находится в процессе оформления украинского гражданства.