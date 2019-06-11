Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев

Он раньше работал в Налоговой и СБУ.

Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, депутат Верховной Рады от "Батькивщины".

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Был подписан указ [№391/2019] о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал он.

Бухарев заменил Егора Божка, который работал главой СВР в 2017-2019 годах. С марта 2019 года Божок работает заместителем министра иностранных дел. Временно исполняющим обязанности главы СВР в последние два месяца был Андрей Алексеенко.

Напомним, что о возможности назначения Бухарева LB.ua писал еще 22 мая.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.