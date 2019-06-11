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Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив границу Украины

Альфонсо Лопес Пандиэлья участвовал в российских соревнованиях X-Waters.

Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив границу Украины
Испанский консул переплыл Керченский пролив
Фото: Скриншот видео

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья 1 июня участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка, что в Краснодарском крае России, до крепости Ени-Кале в Керчи.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пандиэлья подтвердил этот факт журналистам, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", - сказал он.

Дипломат также подтвердил, что, является почетным консулом и не состоит на госслужбе в Испании.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Россией Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на три года. Размер штрафа - до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен", - отметил начальник отдела ГПСУ по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко.

Напомним, после аннексии Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть на полуостров можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.

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