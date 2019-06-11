​Указ президента о досрочном роспуске Рады нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва нарушает Конституцию и не соответствует Основному закону.

Об этом заявил во время доклада на заседании КС депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, сообщается на сайте политсилы.

"70 лет назад был основан Совет Европы. В его уставе заложены основы настоящей демократии: личные и политические свободы, верховенство права. Верховенство права - не виртуальная категория, а понятие, наполненное практическим содержанием. Оно и первым указано среди основ деятельности КСУ. Глава государства и гарант Конституции наделен полномочиями. Среди них и право досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, согласно статье 90 Конституции", - заявил нардеп.

Он добавил, что Конституция определяет четкие основания, по которым президент может принять соответствующее решение. Они являются исключительными и не подлежат расширительному толкованию.

"Вот эти условия: в течение месяца в Раде не сформирована коалиция; в течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства; в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Ни одного из этих оснований на момент издания президентского указа о роспуске Верховной Рады не было. Конституционное основание для досрочного прекращения полномочий парламента, на которое ссылается президент в своем указе, предполагает наличие двух условий: юридического факта прекращения деятельности коалиции, и неспособности ВРУ создать ее в течение одного месяца", - подчеркнул Алексеев.

Он также отметил, что во время консультаций президента с главами фракций и руководством ВР, президент предположил отсутствие коалиции с 2016 года. Однако, отметил нардеп, формирование коалиции в ноября 2014 года соответствовало Конституции.

"С того момента и до 17 мая 2019 численность коалиции соответствовала закону и насчитывала конституционное большинство состава парламента", - подчеркнул Алексеев.

Напомним,

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Однако, официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты от "НФ" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.