​В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"

Радикальная партия примет участие в выборах Верховной Рады.
В понедельник, 10 июня, она провела съезд в киевском парке имени Шевченко, на котором были объявлены лидеры партийного списка.
- Олег Ляшко, лидер Радикальной партии
- Виктор Галасюк, депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпримательства
- Андрей Лозовой, депутат Верховной Рады
- Инга Маковецкая, замглавы Черновицкого облсовета
- Иван Савка, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
- Олег Аверьянов, депутат Верховной Рады
- Сергей Скуратовский, депутат Верховной Рады
- Дмитрий Линько, депутат Верховной Рады
- Алена Кошелева, депутат Верховной Рады
- Виктор Вовк, депутат Верховной Рады
- Алексей Ленский, депутат Верховной Рады
- Георгий Логвинский, депутат Верховной Рады от "Народного фронта"
- Валерия Заружко, депутат Верховной Рады
- Олег Куприенко, депутат Верховной Рады
- Денис Силантьев, бывший пловец, депутат Верховной Рады
- Владимир Кравценюк
- Сергей Свисталюк
- Александр Качур
- Татьяна Зеленко
- Сергей Крамаренко
Напомним, в 2014 году за Радикальную партию проголосовали 7,44% избирателей. Она заняла пятое место и получила 22 мандата в Верховной Раде.
По данным последних соцопросов, сейчас рейтинг Радикальной партии находится на уровне около 2%, чего недостаточно для прохождения в парламент.