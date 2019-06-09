«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»

Партия «Голос» Святослава Вакарчука идёт в политику его же словами «всерьёз и надолго», используя приемы, принесшие успех Владимиру Зеленскому : упор на шоу, неформальность и неформатность, и главное – демонстративное противопоставление старому политическому классу. Как прошёл съезд «Голоса» и «за чей счёт банкет» – читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Странная локация и закрытый формат

На Старокиевской горке, где находится фундамент Десятинной церкви и открывается шикарный вид на Киев, а с другой стороны со всем известным камнем с надписью: «Отсюда есть пошла земля русская», в субботу вечером был анонсирован съезд партии «Голос».

На подходах к монументальному зданию Музея истории Украины установили сцену для предстоящего концерта Святослава Вакарчука и разные локации с партийной символикой.

Фото: Анна Стешенко

Волонтёры в футболках с лого «Голоса» в оранжевом цвете раздавали сумки с блокнотами, ручками, значками и другой агитационной продукцией всем желающим. На вопрос LB.ua об оплате такой работы, они отвечали в один голос, что работают бесплатно.

Фото: Анна Стешенко

Сам съезд, обещанный на 18-30 в Музее, начался с получасовым опозданием. Журналисты стали свидетелями, как Вакарчук ближе к 19-00 в прямом смысле слова бежал на мероприятие. Показательно, что прессе не обеспечили доступ в само здание, транслируя происходящее внутри на нескольких экранах, установленных на свежем воздухе. Впрочем, только для одного из телеканалов, входящего в холдинг олигарха Пинчука, все же обеспечили эксклюзивный подход и комментарий Вакарчуку перед самим съездом.

В ответ на возмущения коллег пресс-секретарь «Голоса» Ярема Дух заявил, что внутри «слишком маленькое помещение». А выбор такой на самом деле неудобной локации для проведения съезда объяснял «продолжением хорошей традиции», ведь именно здесь Вакарчук заявил о создании партии.

Фото: Ірена Скуратовська

Глава партии Юлия Клименко, которая позже рассказала LB.ua, что возглавляет избирательный штаб и «более двадцати лет лично знает Славика», открыла заседание съезда без особого пафоса. Не было традиционного для подобных мероприятий гимна Украины, делегаты только почтили память наших погибших воинов на Донбассе. Далее слово взял лидер партии Вакарчук, зачитавший с листка основные программные положения «Голоса».

«Человек – вот та нота, которой не хватает в Украине... Партия «Голос» идёт в политику, чтобы сделать Человека центром... Человек превыше всего», – выступал он, упомянув, что внутри слишком душно и это не вина руководства музея, а «всей системы, что в стране нет денег на работу кондиционеров».

Фото: Анна Стешенко

После слов о том, что «мы должны сделать из Украины настоящего восточноевропейского тигра», прозвучали продолжительные аплодисменты. А Вакарчук признался: «Немного упрел, но ничего!».

Он анонсировал, что его партия решила «идти в политику всерьёз и надолго», включая местные выборы, выборы мэров и «мы готовы делегировать своих людей в исполнительную ветвь власти». Позже уже на пресс-конференции он добавил, что «среди нас находятся будущие министры и президенты».

Затем съезд перешёл к утверждению списка. Вакарчук заверял, что «семь человек партии были той номинационной комиссией, которая утверждала список путём голосования простого большинства... У меня тоже был только один голос и у нас список составлялся по новым принципам, когда лидер единолично не вносил изменения».

По окончанию съезда глава партии Клименко рассказала LB.ua, что сама комиссия работала две недели, формируя списки. Фамилии назвать наотрез отказалась, сославшись, что «в целях безопасности» их не знали другие члены партии. «Только по мажоритарке мы получили 300 пакетов документов», – продолжала она.

Фото: Анна Стешенко

Порядка 25 человек были сразу же отсеяны из-за «нехорошего репутационного шлейфа». В среднем, конкурс был, как в престижный ВУЗ: пять человек на место. По ее словам, никто, кто попал в список, денег за это не платил. Напротив, «знаете, как раз те люди, кто нам донейтил, не хотел попасть в список. И таких спонсоров партии на данный момент уже 45 бизнесменов разного калибра». Приблизительную стоимость своей кампании в «Голосе» оценивают в 80 млн. грн. Из которых уже собрано 25-30 млн. И в ближайшее время партия вывесит список всех спонсоров пофамильно, чтобы снять спекуляции. Олигархов, как пообещал сам Вакарчук, там точно нет.

«Мы идём во власть, чтобы как раз бороться с олигархами», – убеждал Святослав.

А на неудобные вопросы об отношениях с Виктором Пинчуком, Борисом Ложкиным и Алексеем Филатовым, и их влиянии на формирование списка, коротко пообещал, что «священных коров у нас не будет» и о всех подобных фактах медиа сразу же должны сообщать. Партия же, пообещал фронтмен «Голоса», в ответ будет принимать решения по требованию общественности, чтобы в окончательный вариант списка не попали одиозные фигуры.

Первая «десятка» и старые мажоритарщики

Первую десятку ожидаемо возглавил сам Вакарчук. Далее по списку: Юлия Клименко – глава партии «Голос», замминистра экономики времен Айвараса Абромавичуса, Кира Рудык, представляющая IT-индустрию, основатель проекта PolitEyes Ярослав Железняк, антикоррупционная активистка Александра Устинова, юрист компании «Кисиль и партнёры» Олег Макаров, руководитель Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, «аксакал» украинской журналистики Сергей Рахманин, заместительница главы Одесской ОГА времен Саакашвили Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина – заместитель министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Фото: Голос

Но не только «новые лица», как множество раз говорил Вакарчук, идут в новую Раду от «Голоса». По мажоритарке «Голос» выдвинул ряд действующих нардепов: Павла Ризаненко от БПП, внефракционную, а ранее члена «Самопомощи» Викторию Пташник и действующего члена фракции Викторию Войцицкую, а также члена «Народного фронта» Леонида Емца.

Представляя список партии Вакарчук потроллил Зеленского, сообщив, что «Притулы в десятке нет, ведь кто-то должен в этой стране ещё шутить, потому что все, кто шутил, ушли шутить в политику». Известный комик и волонтер Сергей Притула в итоге оказался на 30-м месте списка.

И это был не единственный камень в огород нового президента. «Давайте оставим сериалы в прошлом, теперь наша задача заниматься основательной политикой, вернуть смысл», – утверждал Вакарчук, который после съезда вместе с группой устроил концерт для всех желающих и презентовал новую песню, которая, очевидно, будет сопровождать весь анонсированный тур команды «Голоса» по больше 100 городам и 300 посёлкам.

Фото: Анна Стешенко

Впрочем, сам Святослав на вопрос не является ли концерты непрямым подкупом (в чем, кстати, оппоненты обвиняли Зеленского с его концертами «95 квартала» во время президентской кампании, – А.С.), ушёл в категорический отказ. Сославшись на то, что списки партии ещё не зарегистрированы в ЦИК (по словам главы партии, это произойдёт в ближайшие дни после окончательной проверки списков прессой и общественными активистами). Поэтому об агитации речи быть не может. «Это просто концерт, бесплатный концерт», – убеждал Вакарчук.

Больше всего музыканта, а теперь и политика, задел вопрос о «запоздалом прозрении» (мол, на президентские выборы он не пошёл, а ведь якобы мог бы составить конкуренцию Зеленскому, – А.С.). А также о «технической роли», чтобы максимально оттянуть молодой электорат Зеленского, не допустив формирования единолично новой коалиции партией «Слуга народа».

«Ответьте мне честно: вы реально считаете, что я могу быть техническим кандидатом?», – после некоторой паузы и с заметным недовольством ответил Вакарчук. Невооружённым взглядом было видно, что вопрос его задел.

Пока ещё не начался концерт, уже по завершению пресс-конференции, на площади все ещё обсуждали закулисные детали формирования списков и дальнейших планов партии. Так, Юлия Клименко рассказала, что «велись переговоры и с Нефьодовым, и Абромавичусом... Но им интересней исполнительная власть». По ее словам, со всеми, кто попал в списки, была подписана «моральная декларация» о том, что, в случае выхода из фракции уже в новом парламенте (простыми словами, при попытке перебежать и продаться), депутат добровольно сдает мандат.

Фото: Анна Стешенко

«В новой Раде нам также будет интересен регламентный, экономический и налоговые комитеты», – резюмировала она.