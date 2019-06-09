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Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)

Списка от "УДАРа" на досрочных выборах не будет.

Фото: klichko.org

Партия Виталия Кличко "УДАР" решила не выставлять список на выборах Верховной Рады и сконцентрируется только на отдельных округах.

По данным LB.ua, кандидатами от УДАРа станут:

  • №89 (Снятын) - Юрий Соловей, депутат Верховной Рады
  • №90 (Белая Церковь) - Владимир Костиков, помощник нардепа Артура Палатного
  • №91 (Фастов, Макаров) - Орест Криштофович, помощник Артура Палатного
  • №92 (Узин) - Александр Канюра, помощник Артура Палатного
  • №93 (Мироновка, Переяслав-Хмельницкий) - Николай Головин, помощник нардепа Олега Великина
  • №94 (Обухов, Васильков) - Богдан Зайцев, помощник Артура Палатного
  • №95 (Ирпень) - Мирослава Смирнова, глава Киевско-Святошинской РГА
  • №96 (Вишгород, Буча) - Сергей Федорченко, помощник Артура Палатного
  • №98 (Борисполь) - Игорь Левитас, депутат Бориспольского горсовета
  • №115 (Львов) - Владимир Квурт, мэр города Винники
  • №116 (Львов) - Роман Грицевич, депутат Львовского горсовета
  • №119 (Броды) - Сергей Ивах, депутат Львовского горсовета
  • №125 (Старый Самбор) - Марьян Антошик, депутат Старосамборского горсовета
  • №126 (Стрый) - Андрей Кит, депутат Верховной Рады
  • №163 (Тернополь) - Игорь Побер, депутат Верховной Рады
  • №209 (Нежин) - Александр Харченко, депутат Киевсовета
  • №220 (Киев) - Валентин Мондриевский, замглавы Киевгорадминистрации

На сайте Кличко говорится, что такое решение принято, чтобы не распылять голоса демократического лагеря.

"Много политических сил идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего - для украинских избирателей... Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРа" пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - заявил лидер "УДАРа".

Сам Кличко намерен остаться на должности мэра Киева и не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Он также пообещал, что партия намерена провести обновление.

Напомним, что по данным последних соцопросов рейтинг партии "УДАР" находится в районе 0,3% при 5%-ном проходном барьере в Верховную Раду.

Кличко предлагал возглавить список "УДАРа" на выборах Михаилу Саакашвили, но он отказался.

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