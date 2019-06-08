​В первую пятерку "Самопомощи" вошли Садовый, Квасницкая, Дрик, Бидняк и Сыроид

Фото: samopomich.ua

Избирательный список политической партии "Самопомощь" на выборах в Верховную Раду возглавил мэр Львова, бывший кандидат в президенты Андрей Садовый.

Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 8 июня.

Всего в списке "Самопомощи" - 106 человек.

Напомним, что в 2014 году "Самопомощь" набрала почти 11% голосов на выборах в Верховную Раду и стала одной из фракций коалиции "Европейская Украина". Из первой десятки партийного списка пятилетней давности в новом списке осталась только Оксана Сыроид.

В 2016 году партия "Самопомощь" покинула коалицию.