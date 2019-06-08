​В первую пятерку "Самопомощи" вошли Садовый, Квасницкая, Дрик, Бидняк и Сыроид

Избирательный список политической партии "Самопомощь" на выборах в Верховную Раду возглавил мэр Львова, бывший кандидат в президенты Андрей Садовый.
Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 8 июня.
- Андрей Садовый, лидер "Самопомощи"
- Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета
- Александра Дрик, глава ОО "Декларации под контролем"
- Татьяна Бидняк, депутат Харьковского облсовета
- Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады
- Виталий Фыдрин, депутат Тернопольского облсовета
- Олег Березюк, глава фракции "Самопомощь" в Верховной Раде
- Николай Кмить, экс-глава Львовской облгосадминистрации
- Татьяна Острикова, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Ольга Бабий, депутат Киевского областного совета
- Игорь Косован, христианский проповедник
- Роман Семенуха, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Руслан Хомич, фермер с Волыни
- Олег Лаврик, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Мария Яковлева, гендиректор "Укрнафтагазэнерго"
- Андрей Дмитриев, депутат Херсонского облсовета
- Вячеслав Кущинский, юрист из Полтавы
- Любомир Зубач, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Юрий Акуленко, депутат Днепровского горсовета
- Руслан Сидорович, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
Всего в списке "Самопомощи" - 106 человек.
Напомним, что в 2014 году "Самопомощь" набрала почти 11% голосов на выборах в Верховную Раду и стала одной из фракций коалиции "Европейская Украина". Из первой десятки партийного списка пятилетней давности в новом списке осталась только Оксана Сыроид.
В 2016 году партия "Самопомощь" покинула коалицию.