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​В первую пятерку "Самопомощи" вошли Садовый, Квасницкая, Дрик, Бидняк и Сыроид

Фото: samopomich.ua

Избирательный список политической партии "Самопомощь" на выборах в Верховную Раду возглавил мэр Львова, бывший кандидат в президенты Андрей Садовый.

Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 8 июня.

  1. Андрей Садовый, лидер "Самопомощи"
  2. Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета
  3. Александра Дрик, глава ОО "Декларации под контролем"
  4. Татьяна Бидняк, депутат Харьковского облсовета
  5. Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады
  6. Виталий Фыдрин, депутат Тернопольского облсовета
  7. Олег Березюк, глава фракции "Самопомощь" в Верховной Раде
  8. Николай Кмить, экс-глава Львовской облгосадминистрации
  9. Татьяна Острикова, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
  10. Ольга Бабий, депутат Киевского областного совета
  11. Игорь Косован, христианский проповедник
  12. Роман Семенуха, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
  13. Руслан Хомич, фермер с Волыни
  14. Олег Лаврик, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
  15. Мария Яковлева, гендиректор "Укрнафтагазэнерго"
  16. Андрей Дмитриев, депутат Херсонского облсовета
  17. Вячеслав Кущинский, юрист из Полтавы
  18. Любомир Зубач, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
  19. Юрий Акуленко, депутат Днепровского горсовета
  20. Руслан Сидорович, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"

Всего в списке "Самопомощи" - 106 человек.

Напомним, что в 2014 году "Самопомощь" набрала почти 11% голосов на выборах в Верховную Раду и стала одной из фракций коалиции "Европейская Украина". Из первой десятки партийного списка пятилетней давности в новом списке осталась только Оксана Сыроид.

В 2016 году партия "Самопомощь" покинула коалицию.

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