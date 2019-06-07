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Суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию самолетов "Руслан"

"Антонов"прекратил обслуживание самолетов российского перевозчика в 2015.

Суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию самолетов "Руслан"
Фото: vpozitive.biz

Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Решение было принято 28 мая, сообщает пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы украинского государственного предприятия "Антонов".

Согласно сообщению, что суд наложил арест на самолеты, принадлежащие авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Суд принял соответствующее решение в рамках уголовного производства по статье о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия. Таким образом суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию. Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправку) указанных воздушных судов.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления", - говорится в сообщении.

В 2015 "Антонов" вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов" и прекратил обслуживание самолетов российского перевозчика.

В мае 2019 российская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов".

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