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Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

"В условиях низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно".

Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата
Фото: EPA/UPG

Россия не считает необходимым расширять "нормандский формат" из-за его низкой эффективности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ТАСС предложения привлечь к этому формату другие страны.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен... В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - сказал представитель Кремля.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко говорил, что проблема нормандского формата не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года.

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