ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
В Пятихатской колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
ГлавнаяПолитика

Евросоюз намерен продлить санкции против России

"Мы будем требовать от России уважать Минские договоренности и выполнять их".

Евросоюз намерен продлить санкции против России
Фото: 24tv.ua

Европейский Союз твердо намерен продлить экономические санкции в отношении Российской Федерации из-за ее агрессии против Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано во время форума по вопросам безопасности в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Европейский Союз твердо настроен на поддержку территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане, в том числе поддерживаем путем санкций (против России – ред.), и мы продолжим это делать", - отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что такая политическая линия Евросоюза будет сохраняться.

"Мы будем требовать от России уважать Минские договоренности и выполнять их. Это постоянная политика Европейского Союза", - подчеркнул Серрано.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что постпреды Евросоюза согласовали продление российских санкций еще на год. Санкции будут действовать до 23 июня 2020 года.

Напомним, санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых блока: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года после аннексии Крыма и введения российской армии на Донбасс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также