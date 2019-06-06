Кучма связал критику инициативы запрета ответного огня с предвыборной кампанией

Представитель Украины в ТКГ призвал политиков думать о будущем, а не "бороться за булаву и вешать ярлыки".

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает критику инициатив запрета ответного огня и снятия экономической блокады Донбасса предвыборной кампанией.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Часто комментарии появляются такие, что когда смотришь, то думаешь, кто же их родил? Конечно, их рождают тогда, когда нужно где-то палки в колеса вставить... Давайте не перекручивать ситуацию. Я понимаю, что сейчас предвыборная кампания и многим хочется поставить власть в неудобное положение. Власть вроде говорит понятные вещи, а это кому-то не нравится", - сказал он.

Кучма призвал политиков думать о будущем, а не "бороться за булаву и вешать ярлыки".

"Мы стали для Европы не совсем интересными. За это время Европа нам чем-то помогла? Чем мы с ними торгуем? Сырьем? С другим нас не пускают. У нас война, а мы боремся за булаву и каждый пытается показать, что он самый лучший, вместо решения главной проблемы. Каждый документ, который Президент вносит в парламент, - блокируется. Давайте вместе думать о завтрашнем дне, а не о том, какие ярлыки повесить друг на друга", - сказал он.

Кучма также согласился с президентом Владимиром Зеленским, что самым важным является вопрос мира.

Накануне Леонид Кучма в Минске заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Напомним, Леонид Кучма вышел из переговорного процесса в Минске в октябре 2018 года. 3 июня президент Зеленский снова назначил Кучму вести переговоры с Россией по вопросам освобождения Донбасса и Крыма.