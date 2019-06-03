Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма вернулся на должность представителя в Трехсторонней контактной группе.

Об этом на брифинге в понедельник объявил действующий президент Владимир Зеленский.

"Я встречался с нашими партнерам из США, Франции, Германии. Мы обсуждали очень важный вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это возобновление наших переговоров в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский.

Кучма, который ушел в отставку осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского.

"Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад", - сказал он.

В то же время он предупредил, что не хочет играть роль "свадебного генерала".

Напомним, Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 года по сентябрь 2018 года.

Потом он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста".

После этого переговорный процесс возглавил Евгений Марчук. Он заявил об отставке в мае 2019 года в связи со сменой президента в Украине.