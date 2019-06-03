Зеленский приказал СБУ за две недели дать результат в борьбе с контрабандой

Президент Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой и требует от Службы безопасности в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

Об этом он заявил во время встречи с врио главы СБУ Иваном Бакановым, сообщается на сайте президента.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что работники СБУ "должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди". Поэтому важно, чтобы они работали в Украине, "не зависимо от фамилии президента".

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - сказал президент.

Баканов со своей стороны отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - сказал он, добавив, что "будет стремиться культивировать в СБУ человеческие ценности".

"Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не воровали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", - добавил Баканов.

Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба нового президента, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С понедельника, 3 июня, Баканов также будет исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак уходит в отпуск.