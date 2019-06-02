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"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского

Критика в адрес Зеленского начала выходить с 27 мая.

"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
Фото: пресс-служба президента

В подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" СМИ появилась систематическая критика президента Украины Владимира Зеленского, сообщают "Новости Донбасса".

Издание изучило содержание онлайн-ресурсов "Донецкое агентство новостей" (ДАН) и "Луганский информационный центр" (ЛИЦ), которые считаются «официальными агентствами» группировок.

На обоих сайтах критика в адрес Зеленского начала выходить с 27 мая. Как правило, эти публикации основаны на субъективных мнениях представителей "Л-ДНР" или лояльных к ним политологов.

Отмечается, что до этого данные ресурсы практически не упоминали Зеленского в своих публикациях.

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