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Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве

Разбирательство основателей ИСД в Лондонском суде пролило свет на владельцев столичной гостиницы Hyatt.

Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался совладельцем 5-звездочной гостиницы в Киеве
Фото: zn.ua

Бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева. Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает LIGA.net.

Бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки - $2,7 млрд, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд.

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как омечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины.

Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и компании Регион Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец Региона - Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно потвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины.

Ранее сообщалось, что бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского.

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