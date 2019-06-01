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При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети

Исключение сделано только для отдельных категорий.

При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Фото: Сергей Нужненко

При подаче документов на визу США теперь нужно будет указывать ссылки на свои социальные сети, пишет Associated Press. Это требование будет касаться почти всех заявителей, за исключением некоторых категорий, например, дипломатов и официальных лиц.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с начала месяца, нужно указывать также электронные адреса, которые заявитель использовал в течение пяти последних лет, телефонные номера, статусы о поездках и депортациях, а также информацию о причастности родственников к террористическим организациям.

В прошлом году, когда эти планы впервые были объявлены, американские власти сообщали, что они коснутся почти 15 млн человек.

Раньше соцсети, электронные адреса и номера телефонов запрашивали только у подозрительных лиц, например, у тех, кто путешествовал по территориям, контролируемым террористическими организациями. Под это требование попадали примерно 65 тысяч человек в год.

Государственный департамент сообщил, что обновил формы на иммиграционные и неиммиграционные визы. Там теперь запрашивают дополнительную информацию, в том числе "идентификаторы в социальных сетях", у большинства подающих на американскую визу.

"Национальная безопасность - наш главный приоритет при рассмотрении заявлений на получение визы, и каждый направляющийся в США путешественник или иммигрант проходит тщательную проверку. Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая в то же время не противоречащие законам поездки в США", - цитирует агентство представителя Госдепартамента.

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