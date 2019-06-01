Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Съезд "Европейской солидарности" выбрал лидером Порошенко (обновлено)
Съезд "Европейской солидарности" выбрал лидером Порошенко (обновлено)
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17
Зеленский утвердил новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО
ГлавнаяПолитика

Кабмин в среду примет все решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман

По словам премьера, вся нормативная база будет принята.

Кабмин в среду примет все решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман
Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер".

"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение (рыкну электроэнергии - ред.) сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - цитирует главу правительства Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Тут закон нам дает возможность ограничит цену, и мы это сделаем", - добавил он.

Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого, по его мнению, нужны соответствующие решения правительства и регулятора.

"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - констатировал Гройсман.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также