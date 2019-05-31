Данилюк: большинство участников совещания в АП выступили за отсрочку энергорынка

"Но была и позиция, что нужно готовиться к тому, что он вступит в силу".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что большинство участников совещания по вопросам энергетики в Администрации президента выступили за отсрочку новой модели энергорынка.

Об этом он рассказал журналистам возле Администрации президента в пятницу, 31 мая.

"Большинство участников заседания пришли к тому, что вступление в силу закона нужно отложить. И вопрос - делать это на три месяца, на девять месяцев, на год?" - рассказал Данилюк.

По его словам, главными аргументами в пользу отсрочки является неготовность системы расчетов и ожидаемый скачок цен.

"Но была и позиция, что нужно готовиться к тому, что он вступит в силу. И здесь не последнюю роль играет способность Верховной Рады рассмотреть изменения в этот закон, которые его отсрочат. Воспримет ли Рада этот закон как приоритетный, буде ли достаточно голосов? Это вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - сказал он.

Данилюк добавил, что одно из первых заседаний СНБО будет посвящено энергетике и в том числе энергорынку.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

Западные партнеры, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

Служба безопасности Украины заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.

По некоторым оценкам, после запуска рынка в Украине может резко вырасти цена на электроэнергию для населения.