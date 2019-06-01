Адвоката политзаключенного Гриба трижды не пустили к подзащитному в СИЗО

Грибу, как и раньше, не предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Адвокат украинского политзаключенного Павла Гриба заявила, что ее трижды не пустили к подзащитному в СИЗО.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно - говорят, все занято, не могут пустить", - сказала адвокат Марина Дубровина.

Также она сообщила, что Грибу, как и раньше, не предоставляют медицинскую помощь, в которой он нуждается.

Кроме того сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, однако ответа так и не получила.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной райсуд Ростова-на-Дону приговорил украинского политзаключенного Павла Гриба к шести годам лишения свободы. Гриба обвиняют в подготовке террористического акта: украинец якобы подговаривал российскую школьницу совершить теракт.

После объявления приговор Гриб начала голодовку, но прекратил ее через четыре дня по состоянию здоровья.