Украинский консул посетил политзаключенного Гриба

Гриб действительно прекратил голодовку, сейчас он нормально питается и принимает лекарства.

И.о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил политзаключенного Павла Гриба в ростовском СИЗО. Об этом сообщает "Громадське".

Консул подтвердил, что 29 марта Павел Гриб прекратил голодовку, которая продлилась 4 дня. По словам консула, Гриб сейчас нормально питается, принимает лекарства и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

Малышевский сообщил, что у Гриба в ближайшие дни назначена встреча с адвокатом - "для выработки позиции в высшей судебной инстанции РФ. Консул также передал Грибу просьбу его врача Василия Притулы не голодать.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной райсуд Ростова-на-Дону приговорил украинского политзаключенного Павла Гриба к шести годам лишения свободы. Гриба обвиняют в подготовке террористического акта: украинец якобы подговаривал российскую школьницу совершить теракт.