Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
​Умер российский актер Алексей Булдаков
​Умер российский актер Алексей Булдаков
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
Гнів - ще не гідність
Гнів - ще не гідність
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Гибридные выборы. Тур первый
Гибридные выборы. Тур первый
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украинский консул посетил политзаключенного Гриба

Гриб действительно прекратил голодовку, сейчас он нормально питается и принимает лекарства.

Украинский консул посетил политзаключенного Гриба
Павел Гриб
Фото: Громадське

И.о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил политзаключенного Павла Гриба в ростовском СИЗО. Об этом сообщает "Громадське".

Консул подтвердил, что 29 марта Павел Гриб прекратил голодовку, которая продлилась 4 дня. По словам консула, Гриб сейчас нормально питается, принимает лекарства и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

Малышевский сообщил, что у Гриба в ближайшие дни назначена встреча с адвокатом - "для выработки позиции в высшей судебной инстанции РФ.  Консул также передал Грибу просьбу его врача Василия Притулы не голодать.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной райсуд Ростова-на-Дону приговорил украинского политзаключенного Павла Гриба к шести годам лишения свободы. Гриба обвиняют в подготовке  террористического акта: украинец якобы подговаривал российскую школьницу совершить теракт.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также