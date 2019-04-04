Улицу Кудри в Киеве переименовали в честь сенатора США Маккейна

Киевский городской совет переименовал улицу Ивана Кудри в Печерском районе в улицу имени покойного сенатора США от Республиканской партии, главы комитета по делам вооруженных сил Джона Маккейна.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 71 депутат при минимально необходимом 61.

Секретарь горсовета Владимир Прокопив отметил, что инициативу переименования поддержала семья американского политика, а Киевсовет получил официальное письмо от вдовы сенатора Синди Маккейн.

Напомним, американский сенатор Джон МакКейн скончался на 82-м году жизни 26 августа. Его похоронили 2 сентября в Аннаполисе, штат Мэриленд, на кладбище академии ВМС США.

На церемонии прощания присутствовали президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Петр Порошенко после церемонии прощания с МакКейном, на которой также присутствовали бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама, выразил уважение и благодарность сенатору от имени украинского народа. Как известно, сенатор был активным сторонником жестких санкций против путинского режима.

В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь сенатора Маккейна. 27 августа петиция была зарегистрирована на сайте Киевского горсовета. После этого Президент Петр Порошенко просил горсовет присвоить улице Ивана Кудри имя Маккейна.

Вдова сенатора присутствовала на выборах президента Украины в качестве наблюдателя.