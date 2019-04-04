В Киевской области пытались украсть 8 км кабеля спецсвязи

Задержаны несколько подозреваемых - работников одного из коммерческих предприятий.

Государственная служба специальной связи и защиты информации совместно с Национальной полицией Киевской области в конце марта задержали группу лиц, которые пытались украсть 8 км кабеля спецсвязи.

Об этом сообщается на сайте Госспецсвязи.

Отмечается, что на месте преступления была обнаружена и задержана группа подозреваемых - работников одного из коммерческих предприятий. По данному факту начато досудебное расследование.

"Госспецсвязи предупреждает: повреждение сетей специальной связи влечет за собой уголовную ответственность. В нынешних условиях ведения гибридной войны против Украины такие действия могут угрожать национальной безопасности и обороне страны, иметь признаки тяжких преступлений", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года в Кривом Роге мужчина разбился насмерть при попытке украсть кабель с крыши многоэтажки.