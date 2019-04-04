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Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"3 апреля противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Новотроицкое, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четырежды обстрелял украинских военнослужащих – дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у села Крымское, из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи пгт. Станица Луганская.

По информации штаба, два боевика уничтожены и трое ранены. Также обезврежена их боевая машина пехоты.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Луганской области новейшее российское вооружение.

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