Сущенко в российской колонии посетили жена и дочь

Украинского политзаключенного журналиста Романа Сущенко посетили в колонии в российском городе Кирово-Чепецк жена и дочь. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Twitter.

"Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все благополучно", - написал адвокат.

Кроме того, Фейгин выразил надежду, что "новая власть в Киеве" займется обменом украинца Сущенко на главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, против которого в Украине открыто уголовное производство по статье "государственная измена".

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 московский суд приговорил Сущенко к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, он этапирован в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробин).

Приговор Сущенко включили в иска Украины против России в ЕСПЧ.