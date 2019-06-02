Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, посетил Чернобыльскую зону, чтобы увидеть арку над реактором ЧАЭС. Об этом сообщила в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала дипломат.

Фото: twitter.com/isabelledumont

Фото: twitter.com/isabelledumont

Напомним, накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, было завершено строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Общая стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.

Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.

30 ноября 2016 года был завершен первый этап процедуры надвижения (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок.

Средства на строительство нового конфайнмента были собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств является ЕБРР.