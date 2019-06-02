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МИД Украины попросил дружественные страны усилить давление на РФ для освобождения моряков

Россия не выполняет решение Международного трибунала по морскому праву.

МИД Украины попросил дружественные страны усилить давление на РФ для освобождения моряков
Военнопленные украинские моряки на суде в Москве
Фото: EPA/UPG

МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН относительно украинских моряков. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу, 1 июня, в Twitter.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", - написал он.

Климкин считает, что Украина должна сделать "все возможное политически и через национальные морские администрации".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.

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