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Супрун не планирует покидать Украину после выборов

И.о. министра заявила, что готова работать не только в сфере здравоохранения.

Супрун не планирует покидать Украину после выборов
Ульяна Супрун
Фото: Владислав Мусиенко

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что планирует продолжать работать в Украине, даже если после завершения выборов она больше не будет возглавлять ведомство. Об этом она рассказала в интервью журналу Новое Время.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины, –  ред.) происходила", – подчеркнула Супрун.

Она добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра. И дальше готова работать не только в сфере здравоохранения, чтобы приносить пользу стране.

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", –  отметила Супрун.

Напомним, после предложения Зеленского подать Кабмину в отставку, Супрун заявила, что не будет этого делать.

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