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Оккупанты в Крыму провели показательное выступление боевой авиации

Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям возле Феодосии.

Оккупанты в Крыму провели показательное выступление боевой авиации
Фото: скриншот с видео

Российские военно-космические силы провели учения в аннексированном Крыму на полигоне Чауда. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

"В небе над Феодосией разыграли учебный бой. Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

В учениях и показательных выступлениях были задействованы несколько десятков боевых вертолетов и самолетов.

Посмотреть авиашоу пришли более пяти тысяч крымчан.

Напомним, в апреле Россия провела учения по уничтожению субмарины в Черном море.

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