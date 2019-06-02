Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Новий-старий Петро Порошенко
Новий-старий Петро Порошенко
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
ГлавнаяОбществоЖизнь

Задержаны полицейские, ранившие мальчика в Переяславе-Хмельницком

Правоохранители в момент инцидента были пьяными и вне службы.

Задержаны полицейские, ранившие мальчика в Переяславе-Хмельницком
Фото: СС0 Public Domain

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком задержаны. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Это полицейские, которые во время содеянного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - написал Князев на своей странице в Фейсбук.

Глава Нацполиции также сообщил, что 5-летнего Кирилла транспортировали в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны.

Напомним, мальчик получил пулевое ранение, когда гулял во дворе своего дома днем 1 июня. У ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма. Он в отделении реанимации. Следователи ГБР готовят подозрение в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также