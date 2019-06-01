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В Украине разоблачили группу поставщиков поддельных онкопрепаратов

В ходе обысков изъяли контрафактных лекарств на миллионы гривен, троих человек задержали.

В Украине разоблачили группу поставщиков поддельных онкопрепаратов
Фото: Depositphotos/tashatuvango

Правоохранительные органы разоблачили группу поставщиков поддельных онкопрепаратов на территорию Украины. Троих украинцев задержали, в ходе обысков изъяты поддельные медикаменты на миллионы гривен. Об этом сообщили в ГПУ.

"Установлено, что гражданин Б. совместно с другими гражданами Украины и иностранцами осуществляет доставку на территорию Украины фальсифицированного онкопрепарата Keytruda (производитель США и Австрия) и его кустарное изготовление и последующую реализацию на территории Украины и за ее пределами”, - говорится в сообщении.

После документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda на сумму 7 тыс. долларов трое человек были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование ведется по четырем статьям: ч.2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств), ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч.3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины.

Первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении, и проведение обысков продолжаются.

Напомним, ранее киевских дельцов поймали на продаже поддельных лекарств по госзаказу.

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