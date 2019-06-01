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Бойцов, готовящихся к службе в зоне ООС, будут награждать премией в 3 тыс. грн

Соответствующее решение принял министр обороны.

Бойцов, готовящихся к службе в зоне ООС, будут награждать премией в 3 тыс. грн
Фото: EPA/UPG

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые готовятся к службе в зоне Операции объединенных сил будут получать премию в размере 3 тысяч гривен. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Фейсбук в субботу, 1 июня.

Соответствующее решение он принял, находясь в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании премией в размере 3 тысяч гривен", - написал министр.

Напомним, в начале мая выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил повысили на 5 тыс. грн. - до 17 тыс. грн.

Это было уже второе повышение выплат военным в этом году: с 1 апреля военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, получили доплату 2000 грн, общая сумма - 12 тыс. грн. Кроме того, зарплата командира бригады поднялась до 26 тыс. гривен, командира батальона - от 19 до 23 тыс. гривен, командир роты - 16 тыс. гривен.

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