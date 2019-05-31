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В "ДНР" преподавателя лицея лишили свободы на 10 лет по обвинению в "шпионаже"

Сергея Дубровина задержали в феврале 2018 года при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию.

В "ДНР" преподавателя лицея лишили свободы на 10 лет по обвинению в "шпионаже"

В подконтрольном группировке "ДНР" городе Кальмиусское (ранее – Комсомольске) боевики обвинили преподавателя лицея №68 Сергея Дубровина в "шпионаже" и приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "МГБ ДНР".

Мужчину обвиняют в том, что он якобы по заданию СБУ собирал и передавал анкетные данные студентов и сотрудников лицея, в том числе состоящих в "народной милиции", а также распространял на неподконтрольной территории листовки проукраинского характера.

Боевики задержали Сергея Дубровина в феврале 2018 года при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию.

В апреле 2019 года его приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

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